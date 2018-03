Actualidade

A Adega Mayor, negócio de vinhos do grupo Nabeiro, prevê aumentar em 20% a faturação este ano, para 7,3 milhões de euros, impulsionada pela consolidação das exportações e pelo reforço da presença no retalho em Portugal.

Em entrevista à agência Lusa, a diretora-geral da empresa de Campo Maior adiantou que a nível internacional a Adega Mayor está apostada em "consolidar alguns mercados" para onde já exporta - "nomeadamente o Brasil, Dinamarca e Inglaterra" - enquanto a nível interno pretende lançar, no segundo semestre do ano, uma gama de vinhos dirigida especificamente ao canal do retalho, reforçando a oferta na distribuição.

"É nosso objetivo aumentar a presença neste canal através do reforço da oferta de produtos e do alargamento da distribuição, numa ótica de construção da marca em todos os pontos de contacto com o consumidor, o que nos vai permitir ter um crescimento da visibilidade e da notoriedade", afirmou Rita Nabeiro.