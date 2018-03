Actualidade

O chefe do executivo de Macau anunciou que vai assinar, durante a deslocação que hoje iniciou a Pequim, o acordo sobre a participação do território na iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota".

Em declarações aos jornalistas antes da partida, Chui Sai On afirmou que este acordo, sobre "a participação e apoio de Macau à programação geral e à concretização da iniciativa" chinesa "Uma Faixa, Uma Rota" vai ser assinado com a Comissão de Desenvolvimento e Reforma chinesa.

Chui Sai On vai assistir na segunda-feira à cerimónia de abertura da primeira sessão da 13.ª Assembleia Popular Nacional (APN) em Pequim e durante a estada visitará vários departamentos do Governo central, incluindo a Comissão de Desenvolvimento e Reforma, o Ministério do Comércio e a Administração de Alimentos e Medicamentos chinesa, de acordo com um comunicado do Gabinete de Comunicação Social (GCS) de Macau.