Mau tempo

A Proteção Civil registou 28 ocorrências devido ao mau tempo na madrugada de hoje, que foi, no entanto, "mais tranquila" do que o dia anterior, disse fonte da instituição.

Segundo o comandante Rui Laranjeira, entre as 00:00 e as 08:00 de hoje (hora de Lisboa), "houve no país um total de 28 ocorrências", tendo sido os distritos de Coimbra e Lisboa os mais afetados com seis ocorrências cada um.

Entre as ocorrências registadas estão quedas de árvores, deslizamentos de terra ou queda de estruturas (caso de quedas painéis informativos e postes).