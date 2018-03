Incêndios

O Governo prevê "uma boa adesão" dos proprietários no cumprimento da obrigação de limpeza dos terrenos florestais até 15 de março, bem como dos municípios até 31 de maio, apesar de reconhecer que "são prazos apertados".

"Certamente que vai correr bem. Isto é, nesta altura, apesar de reconhecermos as dificuldades, a perceção que temos é que há uma boa adesão e a mensagem passou", afirmou à agência Lusa o secretário de Estado das Florestas, Miguel Freitas, destacando o conjunto de ações de sensibilização que estão a ser realizadas junto da população, a nível nacional, para a limpeza dos terrenos florestais.

No âmbito do Fundo Florestal Permanente (FFP), que se destina a apoiar a gestão florestal sustentável nas diferentes valências, o Governo tem a decorrer um programa de sensibilização com seis organizações de produtores florestais que "se comprometeram a fazer 956 ações de sensibilização por todo o país".