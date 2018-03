Incêndios

As equipas de sapadores florestais do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) já limparam "mais de mil hectares" nas matas públicas propriedade do Estado, disse à Lusa o secretário de Estado das Florestas, Miguel Freitas.

Neste âmbito, o Governo vai apresentar na próxima semana "um programa robusto daquilo que é a atividade a desenvolver pelo ICNF, quer ao nível das matas públicas, quer ao nível dos perímetros florestais", indicou o responsável pela pasta das Florestas.

"Já iniciámos esse processo, em primeiro lugar, com as equipas de sapadores florestais. Neste momento, já estão limpos mais de mil hectares nas áreas públicas", avançou o governante.