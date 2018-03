Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou hoje a aprovação da coligação governamental na Alemanha, que considerou poder contribuir para ultrapassar "a encruzilhada" em que se encontra a Europa.

"O Presidente da República saúda os resultados da votação interna no SPD, que permitem uma solução de Governo na Alemanha com o potencial para contribuir para que a Europa ultrapasse a encruzilhada em que se encontra", pode ler-se num comunicado publicado hoje no site da Presidência.

Na mesma nota, Marcelo Rebelo de Sousa sublinha "o papel fundamental do Presidente da República alemão, Franz-Walter Steinmeier, que, no uso dos seus poderes constitucionais, tudo fez para que esta fórmula governativa se concretizasse".