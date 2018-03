Actualidade

O Tondela ascendeu hoje, provisoriamente, ao 10.º lugar da I Liga portuguesa de futebol, sete pontos acima da 'linha de 'agua', ao receber e bater o Desportivo de Chaves por 2-0, em encontro da 25.ª jornada.

Ricardo Costa, aos 42 minutos, e Tomané, aos 90+7, marcaram os golos que selaram a oitava vitória na prova do 'onze' comandado por Pepa, que somava cinco derrotas, e apenas um triunfo, nas derradeiras seis jornadas.

Com a nona derrota na competição, e apenas a terceira nos últimos 15 jogos, o Desportivo de Chaves manteve-se com 36 pontos, no sexto lugar da tabela.