Um grupo de cidadãos de Darque, em Viana do Castelo, lançou uma petição pública a pedir o afastamento do pároco face às "inúmeras atitudes lamentáveis para com a população" daquela freguesia da margem esquerda do rio Lima.

A petição agora criada, e assinada por perto de 200 pessoas, destaca "a indignação perante tanta falta de humildade, cidadania e caráter" do pároco de 40 anos, nomeado para aquela freguesia em julho de 2015, tendo assumido o cargo no final do verão desse ano.

"Não foi isto que Deus nos ensinou", diz o documento intitulado "Queremos outro pároco na freguesia de Darque", com 7.817 habitantes, acrescentando que "cada vez mais os darquenses se afastam da casa de Deus".