Actualidade

A Igreja Lusitana tem em marcha uma proposta internacional de "jejum de carbono" para a Quaresma 2018, focada em práticas diárias em defesa do ambiente e energias renováveis em vez do jejum tradicional focado na privação de alimentos.

Em entrevista à Lusa, o bispo da Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica, José Pina Cabral, explicou que o "jejum de carbono" é uma proposta internacional de vários movimentos cristãos ligados à preservação do ambiente para os 40 dias da Quaresma, no âmbito do cuidado com o clima e com a Criação.

A finalidade é a mesma de um jejum tradicional, mas realizado de forma diferente, assume José Pina Cabral, explicando que, para a próxima segunda-feira, dia 05, a proposta para a comunidade é colocar lâmpadas LEDs nos templos e nas casas, porque são mais eficientes energeticamente e mais amigas do ambiente.