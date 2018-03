Actualidade

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, acusou hoje o PS de ser "incapaz de se afirmar claramente de esquerda", afirmando que nas questões laborais os socialistas estão "do lado do capital".

Intervindo num almoço-comício na Aldeia de Paio Pires, Seixal, para assinalar os 97 anos do PCP, Jerónimo de Sousa reforçou críticas que tinha deixado ao PS numa iniciativa no sábado em Lisboa, sobre o "posicionamento de classe" dos socialistas.

Jerónimo de Sousa assinalou que o PSD e o CDS-PP criticam o "governo das esquerdas" - aludindo ao acordo entre o PCP, BE e o PS para a viabilização do governo minoritário socialista - mas, no parlamento, "alinham com o PS" quando se trata dos direitos dos trabalhadores.