Actualidade

Os trabalhos para colocar nos carris o comboio que descarrilou hoje na Linha da Beira Alta e a limpeza da via prosseguem, não havendo ainda previsão de retoma da circulação, disse fonte da Infraestruturas de Portugal.

No local, continuam as operações de remoção de terra da via, que terá depois de ser limpa e reparada.

"Neste momento, não há qualquer previsão para retomar a circulação naquele local", disse à agência Lusa fonte da empresa.