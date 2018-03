Actualidade

Centenas de pessoas juntaram-se hoje na localidade do Barco, na Covilhã, para protestar contra a exploração mineira na serra da Argemela, numa área que se estende também ao concelho do Fundão.

Na companhia de políticos de diferentes partidos, e entoando palavras de ordem como "Argemela é nossa e há de ser", os manifestantes formaram um cordão humano, reiteraram argumentos contra a extração de minério naquela zona e mostraram-se muito preocupados com os efeitos nocivos que serão sentidos no ambiente e na vida das populações se for aprovado o projeto que está em avaliação.

"Estamos aqui para mostrar a nossa preocupação e para lembrarmos que temos de proteger a nossa Serra. Estamos a falar de uma exploração mineira a céu aberto, que estaria muito próxima de várias populações e que tem o Rio Zêzere à porta", referiu Maria do Carmo Mendes, uma das organizadoras do protesto.