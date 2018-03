Actualidade

O presidente do Parlamento, Ferro Rodrigues, inicia hoje uma visita oficial de dois dias a Cabo Verde a convite do homólogo cabo-verdiano, Jorge Maurício dos Santos, para reforço da cooperação parlamentar entre os dois países.

Ferro Rodrigues estará acompanhado pelos vice-presidentes da Assembleia da República, os deputados José Manuel Pureza e Teresa Caeiro, e pelos presidente e vice-presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal - Cabo Verde, deputados Carlos César e Pedro Pimpão.

O programa, restrito à ilha de Santiago, arranca com uma reunião alargada na Assembleia Nacional, na cidade da Praia, estando também previstos encontros com o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.