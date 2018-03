Actualidade

A sessão anual do órgão legislativo máximo da China arrancou hoje com o debate centrado numa emenda constitucional que removerá o limite de dois mandatos no exercício do cargo de Presidente do país.

A proposta, que permitirá ao Presidente chinês, Xi Jinping, permanecer indefinidamente no cargo, concentrará a atenção mediática sobre a reunião da Assembleia Nacional Popular (ANP), que normalmente serve para aprovar o orçamento do país, o plano anual de desenvolvimento económico-social e outros documentos.

A alteração de um dos princípios fundamentais da política chinesa desde os anos 1980 ilustra a ascensão de Xi como um dos mais fortes líderes chineses na história da República Popular, com o regime a assumir contornos de uma ditadura pessoal.