Uma companhia de 138 militares do Exército e da Força Aérea parte hoje para a missão da ONU na República Centro-Africana, para se reunir ao destacamento avançado que está no terreno desde fevereiro.

Segundo um comunicado do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o contingente português parte hoje, pelas 05:30, do aeroporto de Figo Maduro, Lisboa, sendo composto por 138 militares, dos quais três da Força Aérea e 135 do Exército, a maioria oriunda do 1.º batalhão de Infantaria Paraquedista.

Os militares vão juntar-se aos 21 que já estão no terreno, sedeados no aquartelamento de Bangui, desde o dia 18 de fevereiro.