Actualidade

A Semana da Leitura arranca hoje com uma iniciativa no metro de Lisboa e termina em 09 de março, tendo como lema "Liberta o leitor que há em ti!", de acordo com o Ministério da Educação.

O ministério tutelado por Tiago Brandão Rodrigues adianta, num comunicado, que o Plano Nacional de Leitura 2027 celebra entre hoje e 09 de março a Semana da Leitura, cujo objetivo é "envolver, de forma dinâmica, a sociedade civil no prazer da leitura como ato comunicativo, em constante diálogo entre as artes, as humanidades e as ciências", com várias atividades de norte a sul do país.

"A Semana da Leitura inicia-se esta segunda-feira, 05 de março, com uma viagem no metropolitano de Lisboa, pelas 10:30, entre as estações do Senhor Roubado e Marquês de Pombal, com uma leitura encenada pelos atores do Teatro Umbigo", iniciativa que conta com a presença do secretário de Estado da Educação, João Costa.