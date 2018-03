Actualidade

Portugal vê o lítio como uma energia renovável de acumulação de eletricidade e pretende atrair investidores estrangeiros para "potenciar a produção de baterias", disse hoje à agência Lusa uma fonte do Governo.

"Somos um país que tem reservas de lítio muito consideráveis. Somos dos países do mundo que mais reservas de lítio tem. Estamos a dar conta do nosso potencial, porque o lítio é cada vez mais procurado, precisamente para as baterias, para a mobilidade elétrica, mas também para outros aspetos, como a indústria do vidro", afirmou o secretário de Estado da Indústria.

Jorge Seguro Sanches está em Toronto, onde hoje vai participar na Cimeira de Ministros Internacionais de Minas, que reúne mais de 3.800 investidores presentes em 130 países.