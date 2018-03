Óscares

A alegoria "A Forma da Água", de Guillermo del Toro, foi o grande filme vencedor da 90.ª edição dos Óscares, marcada pela "sensação de mudança" a que muitos já chamaram a "era Pós-Harvey [Weinstein]".

O filme do cineasta mexicano partiu como favorito aos prémios da academia de Hollywood, com um total de 13 nomeações, e venceu em quatro, incluindo as categorias mais importantes de melhor filme e melhor realização.

"O melhor que a arte faz, e que a nossa indústria faz, é apagar as linhas na areia", disse Del Toro, numa referência à política de imigração da administração norte-americana, de marcação de linhas de fronteira, em particular em relação ao México.