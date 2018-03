Actualidade

O índice Nikkei da bolsa de Tóquio caiu hoje, num contexto de iene forte, encerrando no nível mais baixo desde outubro, com as preocupações a persistirem após os anúncios protecionistas do Presidente norte-americano, Donald Trump.

No final da sessão, o Nikkei das principais 225 empresas cotadas caiu 0,66% (-139,55 pontos), para 21.042,09 pontos, e o índice alargado Topix, de todos os títulos das maiores empresas cotadas, recuou 0,79% (-13,55 pontos), para 1.694,79 pontos.

Quanto às cotações das moedas, o dólar manteve-se abaixo do limite dos 106 ienes: valia 105,62 ienes no momento do encerramento da sessão bolsista, em contraste com 105,78 na sexta-feira; por seu lado, o euro subiu hoje dos 129,82 ienes de sexta-feira para 130,10 ienes.