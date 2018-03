Actualidade

O Gabinete de Informação Financeira (GIF) de Macau recebeu, em 2017, um total de 3.085 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e/ou financiamento do terrorismo, mais 32,9% do que no ano passado.

Dados publicados no site do GIF indicam que 135 participações foram enviadas para o Ministério Público de Macau para investigação posterior.

O jogo foi a atividade que deu origem a mais denúncias, 2.074, ou 67,2% do total, seguindo-se instituições financeiras e companhias de seguros, 746 ou 24,2%, e outras, 265 ou 8,6%.