Estrada Marginal reabriu às 06

A estrada Marginal, que esteve cortada na madrugada de hoje no sentido Cascais/Lisboa por causa da agitação marítima, foi reaberta pelas 06:45, disse à Lusa fonte da PSP.

De acordo com a fonte, a via esteve cortada porque as vagas mais altas projetaram para a via alguns detritos, nomeadamente pedras, e havia perigo de despiste e/ou colisão de viaturas.

A estrada esteve interditada entre Paço de Arcos e o Alto da Boa Viagem.