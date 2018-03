Actualidade

O tratado de fronteiras marítimas entre Timor-Leste e a Austrália, que vai ser assinado terça-feira em Nova Iorque marca um novo capítulo na relação bilateral entre os dois países, afirmou em comunicado a chefe da diplomacia australiana.

"No dia 06 de março, juntar-me-ei a líderes de Timor-Leste para assinar o histórico 'Tratado entre a Austrália e a República Democrática de Timor-Leste que estabelece os seus limites marítimos no mar de Timor'", refere Julie Bishop, citada no comunicado.

"Isto marca um novo capítulo no nosso relacionamento com Timor-Leste, aproximando-nos como vizinhos que compartilham uma fronteira e como parceiros e amigos", explica, recordando que a assinatura vai ser testemunhada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, e pelo presidente da Comissão de Conciliação, Peter Taksøe-Jensen.