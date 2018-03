Actualidade

As vencedoras do Festival da Canção 2018 prometeram "dar luta" na final da Eurovisão, em maio, na Altice Arena, e confessaram que o sentimento depois da vitória de domingo é de "missão cumprida".

Em declarações aos jornalistas, no final do evento, que se realizou no pavilhão multiusos em Guimarães, Isaura, que compôs "O Jardim", e Claudia Pascoal, que interpretou, confessaram-se cansadas mas "muito felizes".

"Estou cansada mas vou mesmo feliz, com o sentido de missão cumprida porque, de facto, esforçamo-nos muito e quisemos dar o nosso melhor", afirmou Isaura.