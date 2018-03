Actualidade

A circulação na linha da Beira Alta foi retomada entre as 02:00 e as 02:30 de hoje, depois de ter estado interrompida desde a manhã de domingo por causa de um descarrilamento em Mortágua, Viseu.

Segundo fonte da Infraestruturas de Portugal, na zona do local do descarrilamento, junto ao túnel do Coval, há uma limitação na velocidade de circulação de comboios.

Desde as 08:40 de domingo que a circulação de comboios na linha da Beira Alta estava cortada junto ao túnel de Coval, em Mortágua, devido ao descarrilamento de um intercidades que ligava a Guarda a Lisboa.