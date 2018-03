Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, criticou o "extremismo demonstrado pelos países da União Europeia em relação ao Irão", numa entrevista hoje publicada, algumas horas antes de um encontro com o seu homólogo francês em Teerão.

"Para manter os Estados Unidos no acordo sobre o nuclear iraniano, os países europeus foram contaminados pelo extremismo e isso prejudicará, no fim de contas, a política da Europa", declarou Zarif na entrevista publicada pelo jornal reformista Etemad.

Zarif vai reunir-se ao início da tarde de hoje com o chefe da diplomacia francês, Jean-Yves Le Drian, que tenciona exigir à República Islâmica garantias sobre o seu programa balístico e as suas ambições regionais, para tentar salvaguardar o acordo sobre o nuclear iraniano de 2015, do qual os Estados Unidos ameaçam retirar-se.