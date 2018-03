Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o principal índice (PSI20) a cair 0,47% para 5.341,77 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com uma descida de 0,17% no índice PSI20, para 5.367,16 pontos, num dia em que as principais bolsas europeias registaram fortes perdas.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 14 desceram e quatro subiram. A Sonae SGPS liderou as perdas com uma descida de 4,84% para 1,14 euros e o BCP foi a que mais subiu (4,49% para 0,31 euros).