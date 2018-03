Actualidade

A encenadora Christiane Jatahy, apresentada no domingo, em Lisboa, como Artista na Cidade 2018, disse que o seu trabalho visa "construir pontes e esgarçar [rasgar] fronteiras", e fazer com que estas fiquem cada vez mais ténues e invisíveis.

"Incluindo as fronteiras entre o teatro e o real", sublinhou a autora, encenadora e realizadora brasileira, apresentada hoje no Teatro S. Luiz, em Lisboa, como a Artista na Cidade 2018.

Além da trilogia a apresentar no Teatro Nacional D. Maria II - "Julia", a partir de August Strindberg, a 04 e 05 de maio, "E se elas fosse para Moscou", sobre "As três irmãs", de Tchekov, de 11 a 13, e "A floresta que anda", sobre as vagas de imigrantes e refugiados, de 18 a 20 - e da apresentação de "Ítaca", de 07 a 11 de junho, no S. Luiz, a autora apresentará ainda trabalhos no Museu de Lisboa, no Cinema Ideal, na Cinemateca Portuguesa e no Cinema S. Jorge, em setembro e novembro.