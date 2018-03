Actualidade

A encenadora Christiane Jatahy defende que o teatro é "sempre sobre o contemporâneo", sobre o presente, para "acertar no alvo" e entrar na essência da obra.

"Para mim, o teatro é sempre sobre o contemporâneo. Porque o espetador está no momento contemporâneo. Então, eu não tenho como não falar com esse espectador do momento de hoje", disse à agência Lusa, à margem da sua apresentação como Artista na Cidade 2018, que decorreu esta noite, no Teatro São Luiz, em Lisboa.

No trabalho da encenadora e realizadora brasileira, qualquer obra do passado "é sempre vista [a partir] do momento presente". "Então o contemporâneo tem de estar nela e isso não quer dizer que estou saindo dela para construir alguma coisa, mas ao contrário".