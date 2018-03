Mau tempo

A ligação fluvial entre a Trafaria (Almada) e Lisboa está hoje suspensa devido às condições meteorológicas adversas e por tempo indeterminado, adiantou à Lusa uma fonte do grupo Transtejo.

A fonte disse que a ligação Trafaria/Porto Brandão/Belém "encontra-se suspensa, para passageiros e veículos, devido às condições meteorológicas adversas que se fazem sentir".

"Consoante a evolução do estado do mar, a ligação poderá vir a ser reposta ao longo do dia", segundo a mesma fonte, que destacou que já no fim de semana esta ligação esteve interrompida intermitentemente devido ao mau tempo.