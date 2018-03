Actualidade

Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, recebe em 2019 a Semana Arte Mulher, um evento centrado na arte e cultura produzidas no feminino e que arranca hoje no Recife, Brasil.

O evento cultural que procura homenagear a mulher através da produção artística no feminino começa hoje no Recife, Brasil, terminando no dia 11, sendo que vai passar a decorrer "de forma bienal", na Figueira da Foz, a partir de 2019, disse à agência Lusa a produtora do projeto em Portugal, Avelina Ferraz.

Segundo a responsável, a Semana Arte Mulher na Figueira da Foz também vai decorrer no mês de março, numa coprodução com a produtora que dinamiza o projeto no Brasil, contando já com o apoio da Câmara Municipal da Figueira da Foz, da Fundação Pro Dignitate, da secretaria de Estado da Igualdade e da ACCIG - Associação Cultura, Conhecimento e Igualdade de Género.