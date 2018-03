Síria

O primeiro comboio humanitário "está a caminho" de Ghouta oriental, onde 400 mil civis estão sitiados e submetidos a situações de grande precariedade pelas forças de Damasco, disse hoje o Comité Internacional da Cruz Vermelha.

"Finalmente... Um comboio da Cruz Vermelha Síria, do Comité Internacional da Cruz Vermelha e das Nações Unidas transportam ajuda que é necessária a dezenas de milhares de civis. A coluna dirige-se para Ghouta oriental" disse Robert Mardini, chefe de operações da Cruz Vermelha Internacional através de uma mensagem difundida na rede social Twitter.

As forças do regime sírio controlam uma parte do bastião "rebelde" de Ghouta oriental estando em curso uma ofensiva terrestre, disse hoje o Observatório Sírio para os Direitos do Homem.