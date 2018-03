LC

Os jogadores do Liverpool respeitam o FC Porto e estão conscientes de que a equipa portuguesa pode surpreender na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, afirmou o médio James Milner.

Apesar da vantagem conquistada no jogo da primeira mão, que o Liverpool venceu por 5-0 no Estádio do Dragão em 14 de fevereiro, Milner rejeita facilidades.

"Temos um bom resultado, mas eles criaram oportunidades antes de nós marcarmos os golos. São uma boa equipa e as coisas correram-nos bem naquela noite, foi um desempenho fantástico", admitiu o vice-capitão dos 'reds'.