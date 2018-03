Actualidade

A Agência Internacional de Energia (AIE) prevê que a produção de petróleo na Guiné Equatorial vai cair 15,3% nos próximos seis anos, descendo de 130 mil barris diários para 110 mil, "mantendo a tendência desde 2004".

"A produção de petróleo na Guiné Equatorial, o mais recente membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo desde 2017, está numa trajetória descendente desde o pico de 2004, quando produzia mais de 300 mil barris por dia", lê-se no 'Oil Market Report'.

No relatório com previsões até 2023, a que a Lusa teve acesso, o organismo que serve de fórum de debate mundial sobre as políticas energéticas acrescenta esperar uma queda para 110 mil barris no final de 2023, "com a maioria dos poços petrolíferos em declínio".