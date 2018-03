Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) considerou hoje que a defesa da democracia europeia passa pelo debate com os populistas e nacionalistas que a ameaçam, para melhor os entender e "disputar" a sua popularidade junto dos eleitores.

"Para fortalecer a democracia na Europa, devemos combater as ameaças à própria democracia na Europa", disse hoje Augusto Santos Silva no decorrer do encerramento de uma conferência sobre este tema na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

O chefe da diplomacia portuguesa enumerou as três principais ameaças à democracia europeia: "a desvirtuação autoritária do conceito e da prática da democracia", "o crescimento do nacionalismo anti-europeu" e "o afastamento - recíproco - entre as instituições europeias e os cidadãos".