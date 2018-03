Actualidade

O olímpico Fernando Pimenta, o canoísta português com melhor currículo de sempre, vai representar o Benfica, anunciou hoje o clube 'encarnado'.

Fernando Pimenta, vice-campeão olímpico em K2 1.000 em Londres2012, com Emanuel Silva, atual atleta do Sporting, reforça o papel do Benfica na canoagem portuguesa, juntando-se aos também olímpicos João Ribeiro, Teresa Portela e Joana Vasconcelos.

Quinto classificado em K1 1.000 nos Jogos do Rio2016, Fernando Pimenta foi vice-campeão do Mundo em 2017 em Racice, República Checa, e bronze em 2015 em Milão, Itália.