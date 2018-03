Actualidade

As duas explorações agropecuárias identificadas na sexta-feira por descargas ilegais de efluentes em dois rios de Alcobaça são reincidentes neste tipo de crime e, segundo o município, só uma delas está atualmente licenciada.

"Trata-se de uma situação recorrente, nos últimos anos, e ambas as empresas já foram alvo de outros autos comunicados à Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Tejo", disse à agência Lusa o comandante da GNR das Caldas da Rainha, Diogo Morgado.

As duas explorações agropecuárias, localizadas em Vimeiro, no concelho de Alcobaça (distrito de Leiria), foram na sexta-feira identificadas por descarga ilegal de efluentes pecuários "num afluente do rio Baça - Raposeira e do rio Alfeizerão - ribeira do Marete, em Alcobaça", divulgou hoje a GNR.