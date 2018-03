Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, transmitiu hoje ao Presidente brasileiro, Michel Temer, uma mensagem da Comissão Europeia sobre a "oportunidade histórica" que constitui a conclusão do acordo entre a União Europeia e o Mercosul.

Esta mensagem de António Costa foi confirmada à agência Lusa por fonte oficial do executivo, num dia em que o primeiro-ministro português e o chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy, lançaram em Elvas o concurso para a ligação ferroviária entre Évora e a fronteira, de quase 100 quilómetros - uma cerimónia em que esteve também presente a comissária europeia dos Transportes, Violeta Bulc.

