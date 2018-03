Actualidade

Uma exposição sobre a vida e obra de José Saramago, composta por filmes e objetos pessoais do escritor português, abre na terça-feira, em São Paulo, para dar a conhecer melhor aos brasileiros o autor de "Ensaio sobre a cegueira".

A mostra "Saramago - os pontos e a vista" estará patente até dia 03 junho, no Farol Santander, na cidade brasileira de São Paulo, anunciou a Fundação José Saramago (FJS).

A exposição aborda a vida, a produção literária e o pensamento do Prémio Nobel de Literatura, através de um "vasto material audiovisual" e de alguns objetos pessoais do escritor, como o computador com o qual escreveu "Ensaio sobre a Cegueira", romance que foi adaptado ao cinema pelo realizador brasileiro Fernando Meirelles.