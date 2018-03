Actualidade

O responsável pelo desaparecimento do Óscar da atriz Frances McDormand, durante a festa oficial da Academia de Hollywood, após a entrega dos prémios, no domingo, foi hoje detido pela Polícia de Los Angeles, anunciou a força de segurança.

A porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles, Rosario Herrera, anunciou ter sido detido um homem de 47 anos, de nome Terry Bryant, pelo desaparecimento do Óscar de Frances McDormand, ocorrido no domingo, após a realização da cerimónia.

O representante da atriz, Simon Halls, confirmou entretanto a devolução do prémio à atriz.