Projeto “Cultura em Expansão” chega este ano a todas as freguesias do Porto com 245 mil euros para 68 espetáculos gratuitos de teatro, música ou cinema.

A quinta edição do programa da Câmara Municipal do Porto (CMP) arranca a 24 de março, com um concerto de António Pinho Vargas na junta de Campanhã (21h30), e encerra a 16 de dezembro com a estreia de um filme de Leonor Teles – vencedora, em 2016, do Urso de Ouro para melhor curta no festival de cinema de Berlim –, a quem foi dada «carta branca» para pensar a cidade, explicou Guilherme Blanc, adjunto para a Cultura do presidente da CMP, citado pela Lusa.

Entre uma e outra data, a cidade recebe, em bairros, na Foz, na feira da Vandoma ou num centro comercial da Boavista, 21 projetos e 68 apresentações, resultado de um investimento «de 245 mil euros», dos quais 30 mil suportados pela Fundação Manuel António da Mota, explicou ontem o presidente da CMP, Rui Moreira, durante a apresentação do programa, no bairro da Pasteleira.

«Esta edição tem um programa mais ambicioso e completo», disse o autarca portuense, salientando que, «pela primeira vez», o evento vai chegar a todas as freguesias da cidade, sem exceção».

«Este é um projeto cultural que tem impacto na coesão. Tem de envolver todos e servir para debater a cidade. É um projeto inclusivo sem ser um projeto puro de inclusão e é libertário, não é um projeto que nos afaga», defendeu ainda o autarca independente, ao mesmo tempo que sublinhou que a «maturidade» desta edição [do “Cultura em Expansão] concretiza-se, sobretudo, «na carta branca» conferida aos agentes culturais envolvidos no programa para fazer «com que a cidade se confronte consigo mesma».