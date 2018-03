Actualidade

O ex-espião russo que foi segunda-feira hospitalizado em Salisbury, Inglaterra, após ter sido intoxicado ao entrar em contacto com uma substância desconhecida, está em estado crítico, segundo avançaram as autoridades locais.

De acordo com a cadeia televisiva britânica BBC, a vítima é Sergei Skripal, um antigo agente russo, condenado pelo seu país por espiar para o Reino Unido. Skripal foi encontrado inconsciente, junto a uma mulher de 30 anos, no chão de um centro comercial no passado domingo.

Citada pela agência AP, a polícia local disse, em comunicado, que ambos estão "num estado crítico" e em terapia "intensiva", acrescentando que ainda não é possível "determinar se foi cometido um crime".