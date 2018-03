Actualidade

O Governo português saudou hoje o "histórico tratado" de fronteiras entre Timor-Leste e a Austrália que é hoje assinado em Nova Iorque e que permite aos dois países assegurarem a sua soberania.

"O Governo português congratula-se com a perspetiva da assinatura, perante o Secretário-Geral da ONU, do Tratado entre Timor-Leste e a Austrália para a delimitação das suas fronteiras marítimas comuns, no quadro de um longo processo de conciliação", indica o Ministério dos Negócios Estrangeiros português em comunicado.

"Este histórico tratado permitirá a ambos os países assegurarem o exercício da sua soberania sobre o território marítimo respetivo, estando o Governo português convicto de que muito em breve serão, igualmente, acordadas as modalidades de exploração dos campos do Greater Sunrise, o que contribuirá para o desenvolvimento socioeconómico sustentado de Timor-Leste", refere ainda.