Actualidade

A organização timorense La'o Hamutuk organiza na manhã de quarta-feira em Díli uma celebração durante a qual quer acompanhar em direto a assinatura em Nova Iorque do histórico tratado de fronteiras entre Timor-Leste e a Austrália.

As celebrações começam às 07:00 locais (17:00 em Nova Iorque e 20:00 em Lisboa), no momento em que em Nova Iorque, e perante o secretário-geral da ONU, António Guterres, responsáveis dos dois países assinam o "Tratado entre a Austrália e a República Democrática de Timor-Leste que estabelece os seus limites marítimos no mar de Timor".

O tratado vai ser assinado pelo atual ministro Adjunto do primeiro-ministro timorense para a Delimitação de Fronteiras, Agio Pereira, e pela ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Julie Bishop, e, além de António Guterres, vai ser testemunhado pelo presidente da Comissão de Conciliação, Peter Taksøe-Jensen, que mediou as negociações entre os dois países.