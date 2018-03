Actualidade

O Supremo Tribunal do Brasil autorizou o levantamento do segredo bancário do Presidente do país, Michel Temer, no âmbito de um caso de alegada fraude por ele cometida num decreto sobre o setor portuário, indicaram hoje fontes oficiais.

As autoridades estão a investigar se um decreto aprovado por Temer, que alterou a lei dos portos, beneficiou a empresa Rodrimar em troca de subornos pagos ao partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), liderado pelo próprio chefe de Estado.

É a primeira vez que a Justiça brasileira determina o levantamento do sigilo bancário de um Presidente da República no exercício do seu mandato que, no caso de Temer, cuja popularidade neste momento se situa nuns escassos 6%, começou em meados de 2016 e termina a 01 de janeiro de 2019.