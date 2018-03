Actualidade

Xanana Gusmão, que liderou a equipa de Timor-Leste que negociou o tratado de fronteiras com a Austrália, não participa na cerimónia de assinatura do histórico documento tendo optado por, em vez de Nova Iorque, viajar para a Serra Leoa.

A visita, que não tinha sido previamente anunciada em Timor-Leste, foi confirmada por uma foto divulgada na página no Twitter da Comissão Nacional de Eleições da Serra Leoa, onde se vê o responsável do órgão eleitoral com o ex-Presidente timorense.

"O responsável da CNE, Mohamed Conteh, dá as boas vindas ao ex-Presidente de Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão", refere a legenda da foto divulgada hoje.