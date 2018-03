Actualidade

Uma exposição audiovisual com imagens inéditas do escritor José Saramago, captadas pelo cineasta Miguel Gonçalves Mendes durante a gravação do documentário José e Pilar (2010), arranca hoje na cidade brasileira de São Paulo.

Chamada "Saramago - os pontos e a vista", a mostra traz reflexões do consagrado escritor português sobre si mesmo, a literatura e o mundo em momentos da intimidade até hoje não divulgados.

A presidente da Fundação José Saramago, Pilar Del Río, contou à Lusa que a mostra idealizada pelo curador brasileiro Marcello Dantas tem como foco central momentos da vida de Saramago no período em que ele escreveu o romance "A viagem do Elefante".