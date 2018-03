Actualidade

O subsecretário de Estado do Tesouro dos EUA, Eric Meyer, exortou hoje em Maputo as autoridades moçambicanas a apostarem em reformas para melhorar o ambiente de negócios, como forma de atrair mais investimento privado norte-americano.

Eric Meyer defendeu a necessidade de criação de um clima de negócios mais favorável em Moçambique, em declarações aos jornalistas, após encontrar-se com a direção da Confederação das Associações Económicas moçambicana (CTA) - principal associação patronal do país.

"Moçambique é mais do que gás, há outros setores com grande potencial, espero que empresas norte-americanas aproveitem, mas isso vai depender do que Moçambique fizer", declarou.