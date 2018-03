Actualidade

O assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves foi hoje detido para interrogatório no âmbito do caso dos emails, disse à Lusa fonte ligada ao processo.

Segundo a mesma fonte, a detenção de Paulo Gonçalves está relacionada com a passagem de informação sigilosa para o Benfica por funcionários de vários organismos da justiça, que já estão identificados.

O inquérito está a ser dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa