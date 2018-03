Actualidade

O Grupo de Estados Contra a Corrupção (GRECO) manifestou hoje a sua preocupação com o não cumprimento por Portugal das recomendações para promover uma maior independência do poder judiciário e aumentar a confiança dos cidadãos na justiça.

Este alerta consta das conclusões do 4.º relatório de avaliação deste organismo do Conselho da Europa, no qual é também referido que Portugal só implementou satisfatoriamente uma das 15 recomendações do GRECO e, das restantes 14, apenas três foram aplicadas parcialmente, faltando concretizar onze.

O GRECO conclui que, ao nível de aplicação das recomendações, Portugal está num patamar "globalmente insatisfatório" e solicita ao chefe da delegação de Portugal que apresente um relatório sobre o progresso na implementação das recomendações, o mais tardar até 31 de dezembro.