Actualidade

O setor da hotelaria, alimentação e bebidas vai realizar uma quinzena de luta na Páscoa, que terá início a 19 de março com uma greve nas cantinas, por melhores condições de trabalho, anunciou hoje a federação de sindicatos.

Em comunicado, a Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (FESAHT) anunciou uma quinzena de luta na Páscoa que vai ter início a 19 de março com uma greve nacional de cantinas e termina com uma ação nacional junto à Associação Patronal e do Ministério da Economia a 04 de abril.

"Haverá greves, concentrações de protesto e outras lutas nos diversos setores e empresas cujos contornos ainda estão a ser acertados pelos sindicatos", é referido.